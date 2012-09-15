В Одесской области легковушка протаранила грузовик: трое погибших
13:54, 15 сентября 2012Разное
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В Одесской области из-за лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибло трое людей, еще трое пострадало.
ДТП произошло на 137-м км автотрассы Одесса-Рени
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, ДТП произошло сегодня в 7.15 в Татарбунарскому районе на 137-м км автотрассы Одесса-Рени.
Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2103 (гражданин Молдовы) выехал на встречную полосу движения, вследствие чего произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП погибло трое лиц и трое пострадало. Травмированные госпитализированы в Татарбунарскую центральную районную больницу. Двое из них в тяжелом состоянии, состояние еще одного врачи оценивают как средней тяжести.
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