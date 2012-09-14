Луганский профессор опубликовал решение одной из «неразрешимых» задач

Решение этой задачи имеет важное практическое значение, пишет ТСН.

В частности, оно позволяет определить пути решения многих проблем криптологии - науки, занимающейся методами шифрования и дешифрования информации, что поможет защитить информацию с ограниченным доступом (банковскую, военную, коммерческую тайны).

Вариант решения, предложенный Плотниковым, проходит проверку.

"Я планирую работать в этом направлении. Я не прекращу работать в этой области, ведь это моя жизнь", - говорит Плотников.

Так называемые задачи миллениума - семь классических задач, решение которых пока не нашли. За решение каждой из них бостонский Институт Клэя предложил приз в 1 млн долларов США. Пока решена только одна из семи проблем тысячелетия. Российскому математику Григорию Перельману удалось доказать гипотезу Пуанкаре в 2002-2003 годах.

Анатолий Плотников занимается проблемами информатики и дискретной математики с 80-х годов.