Глава ВААИД приветствует утилизационный сбор на российские автомобили

Такое мнение в интервью УНИАН высказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

По его словам, для Украины введение утилизационного сбора только на российские автомобили - это идеальное решение. «Я считаю, что это определенная победа автоимпортеров и дилеров. Как известно, на сайте Минэкологии висел проект постановления о введении утилизационного сбора на все без исключения автомобили, импортируемые в Украину. Такое решение было пролоббировано ассоциацией «Укравтопром», которая выступала за ограничение импорта автомобилей в Украину с помощью утилизационного сбора. ВААИД же выступал за введение сбора только в отношении российских автомобилей, что станет адекватной реакцией Украины на применение утилизационного сбора к украинским автомобилям со стороны России. После этого Украина и Россия смогут договориться о взаимном непризнании этой ограничительной меры, и проблема для автопроизводителей обеих стран будет снята», - пояснил О.Назаренко.

При этом он напомнил, что председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко уже заявил о том, что между Украиной и Россией начались переговоры о гармонизации торгового законодательства. «Ввиду того, что Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Таможенном союзом, на Украину будут распространены такие же условия торговли, которые действуют внутри Таможенного союза. Таким образом, в отношении украинских автомобилей будет отменен утилизационный сбор, а мы в свою очередь отменим его в отношении России. Но если бы сегодня этот сбор Украиной не был введен, мы оказались бы в роли просителя, тогда как теперь мы можем чувствовать себя на равных в переговорах с РФ», - отмечает О.Назаренко.

Подытоживая, он подчеркнул, что распространение утилизационного сбора на все без исключения автомобили, ввозимые в Украину, серьезно осложнило бы взаимоотношения нашей страны с важнейшими торговыми партнерами. «Это поссорило бы Украину с ЕС, Японией, США и Южной Кореей. В итоге могли бы серьезно пострадать украинские экспортеры, в отношении которых могли быть приняты ответные ограничительные меры. В первую очередь это коснулось бы украинских металлургов», - сказал глава ВААИД.

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Как сообщал УНИАН, Украина в ответ на действия России ввела утилизационный сбор на ввоз российских автомобилей и автобусов (постановление Кабмина от 3 сентября 2012 года).

Согласно постановлению, юридические и физические лица, которые импортируют автомобили из России, должны уплатить утилизационный сбор. В частности, для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1000 до 2000 куб. см он составляет 7,37 тыс. грн, от 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тыс. грн.

Для легковых автомобилей от 3000 до 3500 куб. см величина сбора возрастет до 19,085 тыс. грн, свыше 3500 куб. см – 30,25 тыс. грн.

При ввозе автомобилей старше трех лет ставка увеличивается в 6,2-6,4 раза, а для автомобилей от 3000 до 3500 куб. см – в 8,2 раза.

Утилизационный сбор для транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, а также транспортных средств специального назначения и кузовов весом до 2,5 тыс. кг составит 19 тыс. грн, до 3,5 тыс. кг — 30,4 тыс. грн, до 5 тыс. кг — 38 тыс. грн, от 12 до 20 тыс. кг — 55,86 тыс. грн, и более 20 тыс. кг — 110,2 тыс. грн. Для аналогичных транспортных средств старше трех лет в зависимости от веса ставка увеличивается минимум в 1,5-1,7 раза (до 5 тыс. кг), в 4,1-6,8 раза для транспорта весом 5-20 тыс. кг и более.

Справка УНИАН. С 1 сентября т. г. Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В правительстве Украины отмечали, что введение утилизационного сбора не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ и противоречит Договору Евразийской комиссии.