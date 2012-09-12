Польский автобус попал в ДТП во Франции: среди тяжелораненых - украинец

Как сообщает Польское радио, двое польских граждан погибли и более 30 были травмированы в ДТП вблизи города Мюлуз на востоке Франции. Тринадцать раненых находятся в тяжелом состоянии. Жизнь шести человек в опасности. Среди тяжелораненых пассажиров - один гражданин Украины.

Автобус ехал из Перемышля в юго-восточной Польше на юг Франции. В городе Слубицы на западной границе Польши за руль сел второй водитель. Согласно сообщению полиции, причиной ДТП была ошибка водителя, который при съезде с автострады потерял контроль над рулем. Подтверждают это пассажиры. На место трагедии прибыли министр транспорта Франции и посол Польши в Париже Томаш Орловский, который отметил, что спасательная операция была организована очень хорошо. В ней приняли участие пять вертолетов. Обоих водителей автобуса задержала жандармерия. Содержания алкоголя в их крови не обнаружено. Сегодня водитель, находившийся за рулем, будет отвечать перед французским судом по обвинению в неумышленном причинении смерти.