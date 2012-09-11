Директора Ялтинского заповедника оштрафовали за эксплуатацию пещер

Как сообщил УНИАН представитель Госгорпромнадзора, речь идет о пещерах, расположенных на плато Ай-Петри: Трехглазка, Ялтинская и Геофизическая. Проведенная на прошлой неделе проверка показала, что они используется в качестве туробъектов без документов на право пользования недрами, не связанное с добычей полезных ископаемых: разрешения на пользование недрами, проекта эксплуатации, акта горного отвода. «Мы не нашли документы на пещеры», - сказал собеседник агентства.

Госгорпромнадзор передал материалы проверки в милицию.

Справка УНИАН. Ялтинский заповедник общей площадью 14,5 тыс. га расположен на южном макросклоне главной гряды Крымских гор. Обустроен в 1970-х годах. Заповедник по богатству и красоте природы является одним из уникальнейших объектов в Восточной Европе.