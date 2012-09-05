Рубикон для Кличко

После победы в поединке с Мануэлем Чарром Виталий Кличко может испытывать соблазн продолжить карьеру профессионального боксера. Но в ближайшее время у самого известного украинского спортсмена будут качественно иные задачи, связанные со сферой большой политики.

Кличко оказался единственным в отечественной политике действующим спортсменом, который решил баллотироваться в парламент без паузы в спортивной карьере. Более того - возглавив партийный список. Интрига вокруг прекращения триумфального шествия Виталия Владимировича по профессиональным рингам несколько затянулась. Ничего удивительного, ведь братья Кличко сосредоточили в своих руках максимально возможное количество чемпионских поясов в профессиональном боксе. Но теперь в прямом смысле слова нужен другой «УДАР» – до парламентских выборов осталось меньше 7 недель.

Уже в ближайшее время Виталий вернется в Украину, чтобы заняться партийной избирательной кампанией. Агитация на местах и встречи с избирателями остаются самым эффективным инструментом борьбы за голоса избирателей. Пока Кличко успел отметить в интервью одному из информационных агентств значительное применение административного ресурса во время избирательной кампании и в очередной раз призвал демократические силы страны к объединению. Не преминул случаем Кличко-старший рассказать о невозможности заключения альянса с Партией регионов – как известно, обвинения в возможном сотрудничестве с партией власти в нынешней оппозиционной среде считается проступком посильнее измены Родине.

Социологи в своих опросах уверенно выводят «ударников» на третье место. По всей видимости, граждан Украины не смущают ни достаточно мозаичный характер партийного списка партии Кличко, ни ее откровенно вождистский характер. Да и программа «УДАРа» больше напоминает впечатления от визита в Грузию и ознакомления с наработками других оппозиционных сил. Виталию Владимировичу удается максимально эффективно эксплуатировать образ «третьей силы», благо в этой нише в этой кампании оказалось на удивление свободно.

Избрание в парламент и создание фракции «УДАР» может стать серьезным испытанием для Кличко. Не удивляйтесь – на сегодня его опыт работы в представительских органах власти ограничен работой в Киевском городском совете. Собираться раз в месяц на Крещатике и постоянно работать на Грушевского – как говорят в Одессе, две большие разницы. Виталию Владимировичу еще предстоит найти себя в качестве парламентария, продемонстрировав способность к словесным джэбам и законотворческим апперкотам. В Украине известно немало случаев, когда политик, подававший огромные надежды во время избирательной кампании, после получения депутатского мандата оказывался среди заднескамеечников.

Правда, в случае с Кличко должны сработать другие факторы. Во-первых, как спортсмен он достаточно известен и популярен на Западе, что на фоне нынешних проблем с европейской интеграции Украины выглядит практически гарантией благосклонного отношения со стороны европейских политиков. Злые языки говорят, что в Германии партия Кличко могла бы стать популярнее, чем в Украине. Не зря ведь лидер «УДАРа» побывал на последнем конгрессе Европейской народной партии – самой авторитетной политической силы Старого Света. Во-вторых, в его команде нет недостатка в различных субъектах влияния на принятие решений, которые не позволят лидеру сидеть, сложа руки. В-третьих, на повестке дня остается вопрос избрания киевского мэра. Поскольку Виталий Кличко уже дважды неудачно боролся за этот пост, ему уже нельзя допускать ошибок на столичном фронте.

И еще одна, самая главная причина – Виталий Кличко не скрывает своего желания в 2015 году побороться за президентское кресло. В этом контексте формирование собственной фракции в парламенте – лишь пропуск в высшую политическую лигу, а далеко не гарантия новой победы. Достаточно вспомнить, что в начале 2010 года парламентские представительства Партии регионов и БЮТ были равновеликими. Лидеру «УДАРа» предстоит в каком-то смысле начать жизнь с нуля, ведь в политической жизни его спортивные победы не будут иметь первоочередного значения, а будут лишь приятным дополнением к успехам в деле завоевания электората. Объявив о стремлении стать парламентарием и возглавив партийный список, Виталий Кличко перешел Рубикон, и обратной дороги у него не будет.

Евгений Магда