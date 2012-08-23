В лобовом столкновении иномарок погибли три человека

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на Валковского межрайонного прокурора Ольгу Власенко, столкновение автомобилей «Mitsubishi Lancer» и «Renault Trafic», которые двигались навстречу друг другу, произошло сегодня на трассе Киев-Харьков-Должанский.

На месте аварии погиб водитель и пассажирка «Mitsubishi». Травмы разной степени тяжести получили водитель Renault Trafic и 8 его пассажиров (в том числе 10-летняя девочка), которые возвращались в Валки со школьного базара в Харькове. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Травмированный 54-летний пассажир автомобиля «Renault Trafic» во время операции скончался.

На место происшествия выезжали Валковский межрайонный прокурор и ее заместитель, следственно-оперативная группа следственного управления ГУМВД Украины в Харьковской области, руководство и следственно-оперативная группа райотдела милиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Ведется следствие. Его ход находится на контроле прокуратуры Харьковской области.