В Киеве открыли автостанцию ​​«Выдубичи»

ЮЗЖД открыла в Киеве автостанцию ​​«Выдубичи».

Юго-Западная железная дорога в рамках утвержденного Кабинетом министров проекта строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве, на железнодорожном участке «Киев-Московский - Дарница», открыла новопостроенную автостанцию «Выдубичи». Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия автостанции приняли участие премьер-министр Украины Николай Азаров, заместитель министра инфраструктуры Владимир Корниенко, гендиректор «Укрзализныци» Владимир Козак, начальник ЮЗЖД Алексей Кривопишин. Общая стоимость работ по строительству автостанции «Выдубичи» составила 57 млн грн. Автостанция расположена в районе станции метро «Выдубичи», в зоне Выдубичского транспортного узла. Общая площадь двухэтажного здания станции составляет 2 740 кв. метров. Общая территория автостанции составляет 4,526 га. В зоне Выдубичского транспортного узла пересекаются пути линий метрополитена, городской электрички, расположены железнодорожные платформы «Выдубичи» и «Выдубичи-Трипольская». Комплекс сооружений автостанции может обслуживать более 20 тыс. пассажиров в сутки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter