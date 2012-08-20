Микроавтобус, следовавший из Одессы в Москву, врезался в стоящий грузовик

Как сообщил УНИАН начальник отдела прокуратуры Сумской области Михаил Северин, житель Республики Молдова, осуществляя перевозку 11 пассажиров в Москву автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине дороги.

В результате ДТП погибло четверо пассажиров - все жители Одесской области. Трупы погибших людей направлены в Кролевецкое отделение судебно-медицинской экспертизы.

Еще один пассажир с ушибом поясничного отдела позвоночника госпитализирован в Глуховскую центральную районную больницу.

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В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое руководит транспортным средством, если оно привело до смерти пострадавшего".

Проводится расследование обстоятельств преступления. Ход досудебного следствия взят на контроль прокуратурой области.