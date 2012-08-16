Ночное ДТП: На трассе Киев-Харьков маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик

Сегодня в 0.05 возле с. Виктория Пирятинского района Полтавской области на автодороге Киев – Харьков произошло столкновение маршрутного такси (18 пассажиров) и грузового автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МЧС, один человек погиб, еще 13 с травмами разной степени тяжести госпитализированы. На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Полтавской области.

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