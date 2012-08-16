Гаишникам в Молдове запретили задерживать машины без оснований

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в МВД страны, Сергей Дьякону, заступивший недавно на пост руководителя дорожной полиции, подписал приказ, согласно которому, дорожным полицейским запрещено без оснований останавливать транспортные средства, задерживать их более чем на 3 минуты, если нет необходимости документировать нарушение, а также задерживать их на срок более 15 минут в случае составления протокола о нарушениях.

Глава Дорожной полиции запретил своим подчиненным принимать от водителей или других лиц деньги, материальные ценности, вести разговоры с водителями на темы, не касающиеся правонарушения, разговаривать по телефону по неслужебным вопросам, иметь при себе более 100 леев (8 долл.).

Кроме того, молдавским дорожным полицейским запрещено во время службы есть, употреблять алкогольные напитки, курить, жевать жвачку, за исключением предусмотренного перерыва, который проходит вне зоны поста.