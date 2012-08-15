Через две недели Киев превратится в сплошную пробку

Жители столицы вернутся из отпусков, студенты и школьники отправятся учиться, а на улице появится больше автобусов и троллейбусов, - пишет газета «Сегодня». «С 25 августа мы увеличим количество общественного транспорта на 10%, с 1 сентября — на 20%, с 15 сентября — на 30%. К октябрю, возможно, цифра достигнет 40%», — сказали журналистам в «Киевпасстрансе». Кроме того, ориентировочно 27 августа ограничат движение (или полностью закроют) на Почтовой площади. Газета определила самые «пробочные» места Киева.

Загруженность на дорогах начинает возрастать на 20—40% в последних числах августа и до конца сентября, а затем уже почти не меняется. Сентябрьские пробки, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», аналогичны зимним, когда Киев завален снегом: система чуть ли не каждый день «выбивает» 9 баллов из 10. А средние потери времени в каждой тянучке — 20 минут.

В этом году к пробковым местам добавилось несколько адресов. Раньше тянучки в основном возникали на самой Почтовой площади, а сейчас из-за реконструкции простаивать будут все подъезды к ней. Наверняка водители, которые заезжали в центр через площадь, будут добираться через Парковую аллею, поэтому эксперты считают, что в сентябре там будет тяжело проехать. По утрам из-за строительства метро пробки могут быть по проспекту Глушкова от Одесской площади.

По словам эксперта по перевозкам Богдана Аганина, частично проблему пробок можно решить. Он считает, что причины пробок — в устаревших развязках, которые не могут пропускать большое количество машин, а также неудачное расположение остановок транспорта. Автомобилистам он советует, если попали в пробку, не выезжать на перекрестки, блокируя движение боковых улиц, не объезжать пробки по встречной полосе, обочине, тротуарам и трамвайным путям.