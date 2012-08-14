Поле битвы – земля. Украинская

Несколько ближайших лет могут стать переломными для определения места Украины в стремительно меняющемся мире. Наша страна может получить шанс серьезно усилить свои международные позиции и перестать быть «государством растраченных шансов».

Украина сегодня обладает крупнейшим в Европе рынком земель сельскохозяйственного назначения, которые не находятся в рыночном обороте. По разным оценкам, на территории нашей страны сосредоточены 25-30 процентов мировых черноземов. Добавим к этому расположение в центре Европейского континента (логистика) и благоприятный для ведения сельского хозяйства климат. Неслучайно в нашу страну зачастили арабские шейхи и мировые финансовые воротилы: продовольствие – товар с высокими темпами оборота капитала, позволяющий наращивать политическое влияние. Зерно запросто может заменить углеводородные ресурсы в качестве самого эффективного инструмента геополитического влияния.

Счастливый шанс украинским аграриям подарила тенденция в самых населенных странах мира – в Китае и Индии, образно говоря, население начало есть вилкой, а не палочками. Потребление продовольствия в мире, особенно в развивающихся странах, постоянно растет, и Украина может использовать этот шанс для повышения своей роли в мире. Фразе «Украина – контрибутор международной продовольственной безопасности» требует наполнения конкретикой, технологиями и инвестициями, поскольку на сегодня украинцы преимущественно играют на энтузиазме и благодатной природе.

Напомню несколько фактов. Практически все отечественные олигархи, построившие свое финансовое могущество на экспорте металлургической и химической продукции, в последнее время прямо или опосредованно обзавелись аграрными активами в несколько сотен тысяч гектаров земли. На зерновом рынке Украины активно работают западные зернотрейдеры, а ведущие производители зерна, овощей и фруктов инвестируют в создание инфраструктуры хранения и транспортировки продукции к потребителю. Фактически проводится активная предпродажная подготовка государства к осуществлению аграрной реформы.

Можно с высокой степенью уверенности утверждать, что решение о продаже земли будет либо принято в 2013 году, либо отложено на период после 2015 года. Многое будет зависеть от состава будущей Верховной Рады, в которой будет не только половина мажоритарщиков, но и достаточно представлены аграрные бароны. Виктор Янукович, не страдающий от отсутствия вовлеченности в бизнес-процессы внутри страны, должен понимать, что ему придется так или иначе учитывать интересы крупных игроков на аграрном рынке.

Решения придется принимать быстро. С одной стороны – в скорейшем введении правил рыночного оборота сельхозугодий заинтересованы Китай, арабские монархии и Европейский Союз, с другой – Россия совсем не прочь подмять под себя Украину, чтобы принудить ее к вхождению в зерновое трио с участием Казахстана. Москву подталкивает стабильная тенденция к падению цены нефти и – соответственно – природного газа, усугубленная триумфальным шествием сланцевого газа по мировому энергетическому рынку. Кремль традиционно использует в отношении Киева странный инструмент давления, со стороны напоминающий кнут, посыпанный пряничными крошками, которые осыпаются после первого же удара.

Пожалуй, главная сегодня для Украины задача – сохранение стабильности, в частности, путем проведения демократических парламентских выборов. Если нарушения в ходе голосования не будут массово-показательными, ЕС и США могут прикрыть глаза на факт неучастия в парламентской гонке дуэта Тимошенко-Луценко. Интересно, как в этой ситуации поведут себя многочисленные российские агенты влияния, ведь избирательная кампания – это всегда кризисный период для государства. Следующий ключевой момент – способность государственного руководства выйти на мировой рынок с уникальным предложением, которое не даст оснований говорить о нанесении ущербу национальному суверенитету. Если Виктор Янукович решит эту задачу, он обеспечит себе вторую президентскую каденцию при любой степени активности его конкурентов. Ставки действительно высоки, ведь политическая битва будет идти за ресурс, который больше не производится.

Евгений Магда