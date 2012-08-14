Молодая женщина сбила двух пенсионерок на пешеходном переходе

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в области, за рулем автомобиля находилась 27-летняя женщина.

Жертвами ДТП стали пенсионерка 1928 г. р. и ее 60-летняя невестка, которые шли за покупками в супермаркет. В результате наезда старшая женщина получила телесные повреждения, от которых умерла в больнице. Другая пострадавшая с многочисленными травмами госпитализирована в операционное отделение Черниговской городской больницы №2.

По данному факту следственный отдел Черниговского городского отдела внутренних дел возбудил уголовное дело по статье 286 частью 2 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение правил безопасности дорожного движения", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

В настоящее время следствие устанавливает, почему водитель на пешеходном переходе при идеальных условиях видимости не пропустила пешеходов.