Азаров: нужно спасать детей от так называемых шумахеров

Об этом он заявил сегодня в ходе общения с пользователями Facebook.

"Меня возмущает, когда я вижу мчащиеся по улицам городов машины со скоростью, значительно превышающей дозволенную", - отметил Н.Азаров.

По мнению премьер-министра, такие водители создают очень большую опасность для людей, особенно для детей.

"Ведь очень трудно предсказать реакцию ребенка, который не всегда адекватно оценивает ситуацию на дороге. Поэтому водители должны ездить предельно осторожно, а самое главное - иметь такую скорость движения в городах, которая позволит в любом случае предотвратить наезд. Если разумный человек это понимает, то так называемых шумахеров необходимо лишать прав вождения и делать это без всякой жалости. Мы постараемся, чтобы эти правила работали для всех без исключения", - подчеркнул Н.Азаров.