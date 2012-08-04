Турецких политиков оскорбила фотография Обамы

Требование появилось в связи с публикацией фотографии, на которой президент США Барак Обама держит биту во время телефонного разговора с главой турецкого правительства, сообщает Reuters.

"Эта фотография объясняет, от кого наш премьер-министр получает приказы по управлению страной", - приводит его слова Лента.ру. Ее вице-президент в свою очередь потребовал, чтобы Эрдоган сообщил, видел ли он фотографию и намерен ли что-то сделать в ответ на "скрытое оскорбление в адрес Турции и ее народа".

Телефонный разговор между Обамой и Эрдоганом состоялся в понедельник, 30 июля. Узнав о реакции некоторых турецких политиков, в Белом доме заявили, что единственной целью публикации фотографии было подчеркнуть тесное сотрудничество американского и турецкого лидеров и привлечь внимание к серьезному разговору, который они посвятили ухудшающейся обстановке в Сирии.

Между тем, ряд турецких СМИ восприняли шумиху вокруг фотографии с юмором, отмечает агентство. Так, один из колумнистов предположил, что самым разумным будет симметричный ответ: когда Эрдоган будет звонить Обаме, ему следует взять в руку тапок или ремень.