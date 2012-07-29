У ГАИ руки чешутся ввести автофотофиксацию нарушений ПДД
Считают, автоматизированная система фотофиксации должна стать государственной стратегией.
ГАИ Украины настаивает на скорейшем введении автоматизированной фотофиксации нарушений правил дорожного движения.
Об этом изданию ZN.UA сказал заместитель начальника управления ГАИ Украины Владимир Резников.
«Рассуждать на тему переходить к фотофиксации или не переходить сегодня уже цинично. Надо понимать, что фотофиксация надежно защищает водителя, который не нарушает. И очень раздражает тех, кто привык пользоваться своим статусом, наивно полагая, что положение в обществе может спасти от несчастья», - отметил В.Резников.
«Всего один пример. После провала „Визиря“ в 2010 году мы закупили 137 приборов измерения скорости TRUKAM. (Не путать с фотофиксацией – ZN.UA). Разработка NASA. Украина единственная страна на постсоветском пространстве, которая использует эти приборы. Эффект? TRUKAM не откликается на «звонок друга»: стереть данные невозможно! Только штраф. Поэтому переход на автоматизированную систему фотофиксации нарушений ПДД и максимальное устранение человеческого фактора на дороге должно стать государственной стратегией», - заявил заместитель начальника управления ГАИ Украины.
По его мнению, такая стратегия, во-первых, позволит говорить о реальной безопасности и неотвратимости наказания за нарушения на дорогах. Во-вторых, выведет саму службу на неизбежное реформирование: оптимальную численность личного состава, достойную зарплату, достаточное количество бензина, формы.