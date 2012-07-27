Таможня задержала фламинго в Одесском аэропорту

Птицы были задержаны представителем ветеринарной службы и размещены в специальном помещении для установления их происхождения и оформления необходимых документов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы.

26 июля 2012 года в 12 час 30 мин гражданка была задержана на проходной Одесского аэропорта, которая предназначена для сотрудников аэропорта и смежных служб, при попытке перемещения птиц вне таможенного контроля и без прохождения таможенных процедур.

При совершении нарушения таможенных правил, предусмотренного частью 1 ст. 482 Таможенного кодекса Украины, был составлен протокол о нарушении таможенных правил, а птицы изъяты.

Птицы находились в пластмассовой клетке со связанными ногами и без воды и еды. Нарушение элементарных требований к транспортировке птиц, а также летняя жара представляли серьезную угрозу их жизни. Таможня немедленно обратилась к руководству Одесского зоопарка для передачи птиц на ответственное хранение. К сожалению, одну птицу спасти не удалось. Другим повезло - их оперативно доставили в Одесский зоопарк. Дальнейшую судьбу фламинго решит суд.

По ценам черного рынка стоимость 1 птицы составляет 2 тысячи долларов.