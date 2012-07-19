Страшная авария в Киеве: один погибший, восемь человек - в больнице (фото)
09:37, 19 июля 2012Разное
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Мотоциклист и автомобиль "Фольксваген Гольф" столкнулись в среду вечером на проспекте Правды в Киеве.
Официальной версии столкновения пока нет. Фото с сайта automnenie.com.ua
После удара мотоциклист налетел на маршрутный автобус "Богдан", который как раз на остановке высаживал пассажиров.
Как сообщает ТСН, в результате ДТП погиб один человек, с ожогами и травмами госпитализированы 8 человек - преимущественно пассажиры автобуса и случайные прохожие.
От удара в маршрутке взорвался баллон с газом.
Взрывом повредило киоски, расположенные возле остановки.
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