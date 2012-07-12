В Шепетовке годовалая девочка выпила «Белизну»
09:29, 12 июля 2012Разное
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В Шепетовке Хмельницкой области младенец 2011 г. н. по недосмотру родителей выпил средство бытовой химии “Белизна”.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре Территориального управления МЧС в Хмельницкой области, потерпевшая девочка госпитализирована в реанимационное отделение райбольницы с диагнозом «химический ожог пищевода и желудка раствором хлора».
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