Летайте самолетом, осваивайте автостоп

12 июня у нас будет очередной Юрьев день. Железная дорога поднимает цены на билеты. В целом можно понять железнодорожников: провальная экономическая политика «оранжевых» привела к тому, что в стране дорожает буквально все, вот и путейцы вынуждены повысить цены. Возмущает только одно: почему цены повышаются сразу в половину? Помнится, еще в годы «застоя» по советскому телевидению с возмущением рассказывали об инфляции на Западе. Дескать, цены на продукты в той или иной стране выросли на десять-пятнадцать процентов за год. У нас же все делается со славянской широтой. Цены? Сразу в половину!

В общем оно понятно, почему так происходит. Можно было начать повышать цены чуть раньше, но начальник железной дороги Василий Гладких, он же лидер партии «Відродження», ждал окончания выборов. А потому идти на такие меры не решался. Теперь – вот! Нам же остается утешительный приз: мы радуемся от того, что его партия набрала мизерное количество процентов, за Гладких голосовали только сами железнодорожники.

Обидно, что повышение цен – реальность, против которой не попрешь и ничего не сделаешь. Обращайся хоть в Общество защиты потребителей, хоть в ООН. Выходи на Крещатик, устраивай самосожжение. Бесполезно. Железная дорога у нас монополист.

Уверен, что качество обслуживания на железной дороге при этом останется прежним, то есть никаким. Ездил недавно в Конотоп – так чуть не убил проводницу. Сидит толстая, ленивая, циничная тетка. Закрыла один из туалетов и спит. Чай и кофе не носит, печенья у нее нет. А как только стали подъезжать к Конотопу, она за час проела все мозги: «Сдавайте постели. Я кому сказала, сдавайте постели». И это при том, что в купе постели должны собирать сами проводники. Подумалось: у железной дороги нет никаких обязанностей по отношению к нам, одни права.

Жаль, что нет тех единиц, в которых можно было бы определить качество обслуживания, а то можно было спросить у Гладких: а качество на пятьдесят процентов увеличено не будет? Впрочем, бесполезно. Начальник дороги - сам как та проводница. Она хозяйничает в вагоне, он – всеми вагонами. Он – сумма этих ленивых циничных проводниц. Выход только один – отказываться от поездок на железной дороге. Лично я буду летать самолетом, освою автостоп, стану сидеть дома. Сделаю все, чтобы мои кровные не достались врагу. Фиг вам, дорогая железка, а не деньги.

Дмитрий Югов