Украинские автопроизводители проигрывают рынок импортерам

По данным Госстата и автопроизводителей, за 6 месяцев текущего года производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 17%, до 37,5 тыс, пишет "Коммерсант-Украина". Хуже всего дела обстоят на Кременчугском автосборочном заводе (КрАСЗ) группы "АИС". Предприятие выпустило лишь 1,5 тыс. ед., или вполовину меньше, чем годом ранее. С конвейеров Запорожского автозавода сошло всего 20 тыс. автомобилей (-29,1%). Корпорация "Богдан" произвела 7,54 тыс. (-21,1%). Исключением из общего тренда стал завод "Еврокар" (ТМ Skoda) — объем производства на предприятии увеличился на 78,7%, до 8,51 тыс. автомобилей.

При этом, отмечает издание, доля импортных автомобилей увеличилась на 10%.

"Мы просим обратить внимание властей на негативную динамику, сложившуюся в автопроме, и просим принять меры, в частности защитить рынок путем введения дополнительных пошлин на ввоз автомобилей иностранного производства, создать программы льготного кредитования под покупку отечественных автомобилей и принять программу развития автопрома",— говорит пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля.

По словам Сергея Красули, без поддержки государства отечественным предприятиям придется свернуть производство. "Нашей компании сейчас выгоднее импортировать автомобили, чем производить",— добавляет маркетинг-директор "АИС" Сергей Боровик.

По мнению специалистов, отечественные производители теряют позиции не столько по причине отсутствия господдержки, сколько из-за того, что в их портфеле нет технологически новых моделей.

"Украинские производители не очень часто обновляют свои модельные ряды в отличие от иностранных компаний. К примеру, тот же Lanos на украинском рынке присутствует уже 14 лет практически в неизменном виде,— говорит гендиректор AUTO-Consulting Олег Омельницкий.— При этом цены на устаревшие модели украинской сборки сравнимы с ценами на обновленные и даже новые импортные модели со схожими техническими характеристиками". Например, стоимость той же ЗАЗ Vida и ее зарубежного аналога Aveo отличается незначительно. По словам господина Омельницкого, для того чтобы реализовать автомобили украинской сборки, необходимо предоставлять существенный дисконт, на что производители по каким-то причинам не идут. Эксперты отмечают, что рост производства на "Еврокаре" скорее всего объясняется тем, что продукция ТМ Skoda интересна украинскому потребителю из-за более привлекательного модельного ряда. Впрочем, и на "Еврокаре" заявляют, что ситуация на предприятии далека от совершенства. Ранее глава набсовета "Еврокара" Олег Боярин заявлял, что без господдержки придется свернуть производство и на этом предприятии.