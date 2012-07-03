На месте гибели чешских дружинников открыли памятник

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, участие в митинге-реквиеме приняли министр обороны Чешской Республики Алекcандр Вондра, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Иван Почух, председатель Тернопольской обладминистрации Валентин Хоптян, делегация чешских военных, ветеранов, представителей общественности.

Памятник установлен на местном кладбище, где похоронены чешские и словацкие воины, которые погибли под Зборовым в марте-июле 1917 года.

«Открытие этого монумента являются важным событием, которое свидетельствует о том, что память не умирает, а события прошлого закладывают фундамент для будущего», – сказал в своем выступлении В.Хоптян.

А.Вондра во время торжеств выразил слова благодарности местным жителям и власти за сохранение памяти о событиях тех времен.

«Битва под Зборовым имела для чешского народа чрезвычайно весомые последствия – стала толчком к признанию прав чехов и словаков на самостоятельную государственность», – подчеркнул А.Вондра.

Также участники митинга-реквиема возложили цветы к братской могиле сечевых стрельцов на кладбище села Озерная.

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Для борьбы за независимость своего государства в 1914 году в Киеве была сформирована дружина из числа чешских и словацких эмигрантов. Они с разрешения России создать чехословацкие военные части для борьбы за независимость Чехословакии, решили воевать на стороне царских войск против Австро-Венгрии.

В конце июня 1917 года чехословацкая бригада в составе российского Юго-Западного фронта под командованием генерала Брусилова заняла позицию в районе Зборова.

2 июля 1917 года в результате проведенного наступления российско-чехословацких формирований австро-немецкие войска отошли от реки Стрипы, под селом Калиновка было захвачено в плен 62 офицера противника, около 4 тыс. солдат и много оружия противника.

В бою погибли 190 чехословацких воинов, фамилии которых в основном неизвестны. Вскоре на месте боя была упорядочена братская могила, насыпанная из земли и обложенная деревянными балками.

Для Чехии 2 июля стало днем рождения чешской армии.