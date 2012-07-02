Как киевская милиция оберегала Лукашенко от "феменок" (фото)

Утром 1 июля возле НСК "Олимпийский" в Киеве были задержаны 5 участниц движения Femen, которые протестовали против приезда в Украину на закрытие Евро-2012 Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, девушек задержали "за мелкое хулиганство". Их доставили в служебное помещение милиции, где составили административные материалы.

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