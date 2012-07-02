Как киевская милиция оберегала Лукашенко от "феменок" (фото)
02:23, 02 июля 2012Разное
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Утром 1 июля возле НСК "Олимпийский" в Киеве были задержаны 5 участниц движения Femen, которые протестовали против приезда в Украину на закрытие Евро-2012 Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, девушек задержали "за мелкое хулиганство". Их доставили в служебное помещение милиции, где составили административные материалы.
Вот так выглядит "мелкое хулиганство"
Образ диктатора появился из метро около 9.00
И именно его оставили напоследок
Несанкционированное использование официального лозунга Евро-2012
До белорусского КГБ, конечно, далеко, но как-то надо готовить молодежь
Можно зачесть как практику
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