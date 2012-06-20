Столичная милиция просит не грешить, где попало

Столичная милиция в очередной призывает как украинских так и иностранных болельщиков соблюдать общепринятые нормы поведения и не справлять естественные потребности в неустановленных для этого местах.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, независимо от гражданства лицо, совершающее подобное правонарушение, несет ответственность согласно нормам действующего украинского законодательства.

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