Активистка Femen бросила торт в лицо пресс-секретарю МВД

Как рассказал УНИАН В.Полищук, инцидент произошел сегодня около 16.00 возле центрального входа в МВД.

По его словам, он должен был комментировать представителям нескольких телевизионных каналов по их просьбе ситуацию по охране общественного порядка на Евро-2012.

«В момент, когда я разговаривал по телефону, представительница Femen из-за спин журналистов бросила мне в лицо торт. После чего скрылась на такси, которое ожидало ее рядом», - сказал В.Полищук.

Он отметил, что, насколько ему стало известно из сообщений представительниц Femen, это связано с тем, что якобы он неправильно прокомментировал ситуацию, когда в Донецке активисткам этого движения милиция помешала осуществить акцию протеста перед матчем Евро-2012.

Отвечая на вопросы, какие будут дальнейшие действия в связи с сегодняшним инцидентом, В.Полищук сказал, что он уже написал на имя руководства МВД и руководства Печерского райуправления милиции соответствующий рапорт.

Начальник УСО отметил, что уже следователь должен решать, санкцию какой статьи применить в отношении правонарушительницы. При этом В.Полищук отметил, что это может быть либо статья 173 (мелкое хулиганство) Административного кодекса Украины, либо статья 343 (препятствование работнику правоохранительного органа при выполнении им служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.