ГАИ советует водителям не садиться за руль в жару

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Севастопольского управления ГАИ Иван Блаживский в обращении к водителям подчеркивает, что жаркая погода влияет на их самочувствие, и особенно - на владельцев автомобилей, не оборудованных системами кондиционирования воздуха. В душной среде в значительной степени снижается реакция водителей, что способствует возникновению опасных ситуаций на дороге.

Водителям транспортных средств также рекомендовано срочно обновить дорожную аптечку лекарственными препаратами экстренной помощи, в первую очередь кардиологической линии. При ухудшении самочувствия водители в обязательном порядке должны снизить скорость и принять меры к остановке транспортного средства, при необходимости обратиться за помощью к другим участникам движения и вызвать «Скорую помощь».

И.Блаживской также предупреждает водителей: нельзя оставлять детей одних в салонах автомобилей при закрытых окнах, даже при работающем кондиционере. Двигатель может заглохнуть, и в этом случае ребенку будет угрожать реальная опасность.

Кроме того, как отмечает И.Блаживский, при повышенной температуре каждому водителю необходимо дополнительно проверить герметичность топливных баков и электросистемы автомобиля. Непогашенные спички и сигареты, выброшенная из окон стеклянная посуда на обочину может стать причиной большого возгорания.

Чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, севастопольская Госавтоинспекция рекомендует водителям пожилого возраста до наступления более прохладных дней воздержаться от управления автотранспортом.