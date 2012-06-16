Прокуратура недовольна мягким приговором водителю маршрутки

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, согласно приговору Дзержинского районного суда города Харькова, 52-летний водитель приговорен к одному году лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Суд установил, что в начале января 2011 года водитель осуществлял посадку пассажиров в маршрутный автобус и, принимая у них плату за проезд, не пропустил в салон женщину - ветерана труда, которая имеет льготу на проезд в общественном транспорте. При этом он вытолкнул пассажирку из маршрутного такси. В результате падения женщина получила телесные повреждения, которые, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, являются телесными повреждениями средней степени тяжести.

Подсудимый свою вину не признал.

В данное время прокуратурой Дзержинского района г. Харькова решается вопрос об обжаловании приговора суда первой инстанции в апелляционном порядке в связи с мягкостью назначенного наказания.