Во Франции украли грузовик шампанского

Как передает Agence France-Presse, по данным полиции, злоумышленники заехали на территорию порта на грузовике-тягаче, присоединили к нему автоприцеп и спокойно уехали в неизвестном направлении. Вся эта операция была проведена средь бела дня, никто из охраны порта даже не заподозрил ничего неладного.

В момент кражи трейлер с дорогостоящим напитком находился в зоне отгрузки порта и ожидал своей очереди для установки на контейнеровоз.

По оценкам экспертов, общая стоимость украденного составила более 520 тыс долларов.

Кому принадлежал груз и кому он предназначался, не сообщается. Расследование по факту кражи уже началось, однако пока у полиции нет никаких улик.

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