ГАИ высчитала, где в Киеве чаще всего крадут машины

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления Государственной автоинспекции Киева, отметив, что работниками ГАИ были раскрыты 83 таких преступления.

У похитителей, как и раньше, особой популярностью пользуются «ВАЗы» - с начала года сотрудники ГАИ зарегистрировали 38 хищений. Второе место заняли автомобили марок – «Лексус» и «Toyota» - по 19 хищений, а на третьем – «Mitsubishi», зафиксированы 17 случаев. На четвертом месте автомобили марки «Шкода» - 10 незаконных завладений.

Как правило, отмечают в ГАИ, автовладельцы оставались без своих транспортных средств ночью. Именно в это время суток был похищен 141 автомобиль, днем только 41.

С проспекта Героев Сталинграда зафиксировано больше всего незаконных завладений автотранспортом, а также на улицах: Лисковская, Прилужная, бульвар Леси Украинки, Анны Ахматовой и Княжий Затон, информировали в ГАИ.