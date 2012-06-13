Топ-10 автомобилей Евро-2012 (по версии Львовской таможни)
07:31, 13 июня 2012Разное
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Львовская таможня определила топ-10 любимых машин болельщиков Евро-2012.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской таможни, самый большой наплыв болельщиков на границе Украины в зоне деятельности Львовской таможни наблюдался в первые дни чемпионата – 8 и 9 июня.
„В эти дни границу пересекли более 18 тысяч легковых транспортных средств около 50 марок. Среди самых популярных марок автомобилей, на которых болельщики приехали в Украину на матчи Евро-2012: Volkswagen – 2 тыс. 112 автомобилей; Audi – 679; Opel – 651; Ford – 462; Mercedes – 444; Renault – 337; BMW – 309; Fiat – 232; Skoda – 168; Peugeot – 137”, - отмечается в сообщении.
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