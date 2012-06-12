Под Кировоградом перевернулась фура, перевозившая сырье из урановой шахты

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

На место происшествия выезжали работники прокуратуры, УМЧС, СЭС, ГАИ, следственно-оперативная группа УМВД в полном составе. Было установлено, что в результате разгерметизации шины грузовой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В итоге ДТП горная масса попала на почву.

На месте происшествия превышения радиационных норм не установлено. Опасности для населения и окружающей природной среды нет, заверили в прокуратуре. Специалистами шахты проводятся работы по ликвидации последствий аварии.

По факту ДТП следственным отделом УМВД в области проводится проверка в порядке ст.97 УПК Украины. Ситуация находится на контроле областной прокуратуры.