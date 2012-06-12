VIP-зрители на матче Украина-Швеция (фото)
06:19, 12 июня 2012Разное
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Со счетом 2:1 в пользу сборной Украины завершился матч финальной части Чемпионата Европы по футболу в группе D между сборными Украины и Швеции на стадионе «Олимпийский», в Киеве.
Президент Украины Виктор Янукович и президент УЕФА Мишель Платини
Композитор Игорь Крутой, президент ФК ”Шахтер” Ринат Ахметов, экс-президент Украины Виктор Ющенко, глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин, экс-президент Украины Леонид Кучма, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин и экс-президент Украины Леонид Кравчук
Президенты ФК ”Металлист” Александр Ярославский, ФК ”Днепр” Игорь Коломойский, ФК ”Динамо” (Киев) Игорь Суркис, генеральный прокурор Виктор Пшонка и министр внутренних дел Виталий Захарченко
Народный депутат Виктор Янукович с супругой Ольгой и братом Александром Януковичем
Глава КГГА Александр Попов и первый заместитель председателя Верховной Рады Адам Мартынюк
Как сообщал УНИАН, народные депутаты и депутаты Киевсовета, представляющие оппозицию, заявили, что не могут находиться на одном стадионе с Януковичем и будут болеть за сборную страны с друзьями у экранов телевизоров.
По словам адвоката экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, она также намеревалась смотреть игру и болеть за команду Украины.
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