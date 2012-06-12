VIP-зрители на матче Украина-Швеция (фото)

Как сообщал УНИАН, народные депутаты и депутаты Киевсовета, представляющие оппозицию, заявили, что не могут находиться на одном стадионе с Януковичем и будут болеть за сборную страны с друзьями у экранов телевизоров.

По словам адвоката экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, она также намеревалась смотреть игру и болеть за команду Украины.

Фото УНИАН