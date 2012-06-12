Голые "феменки" пытались выбежать на поле после матча со шведами

Как сообщили в столичном главке милиции, двое участниц движения, обнаженные по пояс, пытались выбежать на футбольное поле по завершении матча. При этом, как отметили в главке, они оказали сопротивление стюардам, которые охраняют общественный порядок непосредственно на территории стадиона, а также выкрикивали нецензурные ругательства.

Задержанные девушки доставлены в Печерский райотдел милиции для составления протокола об административном нарушении.