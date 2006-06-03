Рожайте – лучших времен не будет!

В Украину приехала Лаура Молла - дочка новой католической святой Джанни Беретти Молла, которую причислил к лику святых ныне покойный Папа Римский Иоанн Павел II. Джанни Беретти Молла, если кто не знает, замужняя женщина, которая, будучи беременной, узнала, что у нее рак матки и отказалась от терапии, чтобы спасти своего четвертого ребенка. Дала ему жизнь, отказавшись от жизни собственной. Чтобы спасти жизнь матери женщине церковь позволяет прерывание беременности. Но Джанни Беретти отказалась. И, хотя я не сторонник сотнями причислять людей к лику святых, история этой женщины не может оставить равнодушной. У нее было еще трое детей, она могла найти десяток «духовных лазеек» и оправданий для этого аборта, но в ее поступке истина и любовь сияет во всей своей красоте. Нет, нет, нет – аборт это убийство и точка. Без «...но в случае» и «...если».

Я не могу почитать ее как святую, я слишком осторожно отношусь к этому слову, но ее поступок может перевернуть душу любой женщины, способной что-то чувствовать и любить. Ведь аборты у нас стали процедурой, едва ли не сопоставимой с походом в сауну. Когда-то в студенчестве, в рамках конкурсного исследования я сделала опрос, каждая вторая студентка прошла через эту операцию, каждая третья прошла через нее дважды. Безнравственность и убийство сейчас называются по-модному свободой выбора и правом решать, как распоряжаться своим телом…. Аборты - это бизнес, и даже хорошо оплачиваемая борьба против абортов не способна бороться с этой прибылью. А у нас в Украине и подавно, мы открыли ворота для сексуальной революции, а гуманитарные движения за этой революцией просто не успели. Мы не стали переводить слова Святого Писания на новомодный сленг и ломиться в двери семей, где живут девочки с пропагандой: рожайте, рожайте, во что бы то ни стало, лучших времен не будет и карьеру сделаете и замуж еще выйдете, рожайте при любых раскладах. Девочки, «нежелательно забеременев», лишают себя возможности увидеть чудо, когда дела налаживаются автоматически, когда детское приданое появляется само по себе и карьера растет без всяких видимых усилий, просто потому что Бог на ребенка все дает. Они идут в поликлинику, и «сто гривен под местным», «двести под общим» и «вы свободны, как птица». Вас не предупреждают о неврозах и тайных страхах, которые преследуют вас потом едва ли не всю жизнь, врачи еще и сами не слишком много знают о психо-эмоциональных последствиях этой операции.

И хорошо, что приезжает дочь Джанни Беретти. На самом деле, нет ничего особенного отдать жизнь за своего малыша, но в наше суетное, эгоистичное и потребительское время, это и правда и пример героизма и подлинной редкой любви.

Маша Смирнова