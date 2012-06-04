На коня Данилы Галицкого повесили огромный венок
12:32, 04 июня 2012Разное
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В центре Тернополя, на площади Свободы по случаю Зеленых праздников (Троицы) украсили памятник князю Даниле Галицкому.
Как передает корреспондент УНИАН, на плечи князю накинули зеленую мантию, а на шею коня повесили огромный венок из листьев и цветов.
Чтобы украсить памятник, инициаторам пришлось вылезти на постамент, высота которого около трех метров.
Также традиционно по случаю Дня Святой Троицы зелеными ветками традиционно украшены многие маршрутки в городе.
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