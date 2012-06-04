На коня Данилы Галицкого повесили огромный венок

Как передает корреспондент УНИАН, на плечи князю накинули зеленую мантию, а на шею коня повесили огромный венок из листьев и цветов.

Чтобы украсить памятник, инициаторам пришлось вылезти на постамент, высота которого около трех метров.

Также традиционно по случаю Дня Святой Троицы зелеными ветками традиционно украшены многие маршрутки в городе.