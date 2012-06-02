Туркменский триумф Украины

На минувшей неделе за «языковым» скандалом, обсуждением возможного бойкота «Евро-2012» и принятием резолюции Европейского Парламента по ситуации в Украине как-то потерялись несколько немаловажных событий, которые для нашей страны можно охарактеризовать как успехи.

Во-первых, продукция украинских сырзаводов снова экспортируется в Россию. На крупнейший и чрезвычайно выгодный для отечественных товаров рынок. Во-вторых, Беларусь отказалась от запрета на импорт украинского пива. И, главное, - Украина снова дружит с Туркменистаном.

Украинская делегация во главе с премьер-министром Николаем Азаровым и министром экономического развития и торговли Петром Порошенко заключила там по истину грандиозный пакет контрактов. При удачном стечении обстоятельств украинские предприятия будут строить в этой стране морской порт и два аэропорта. Также планируется участие Украины в еще нескольких ирригационных, инфраструктурных и телекоммуникационных проектах.

Наши предприятия займутся также модернизацией двух блоков Марийськой электростанции, строительством объектов солнечной и ветроэнергетики. Также есть договоренности об импорте из Украины пищевых продуктов. Контракты также могут получить украинские предприятия энергетического машиностроения, судостроительные и авиастроительные предприятия.

Сумма контрактов пока не разглашается, но уже сейчас понятно, что речь идет о десятках миллиардов долларов, что для измученной мировым кризисом Украины может стать туркменской «манной небесной».

Неизвестно, на каком языке разговаривал украинские чиновники с руководителями Туркменистана, но сам факт заключения таких контрактов стал сигналом о восстановлении дружественных отношений между нашими странами.

Пока Порошенко договаривался о портах, электростанция и экспорте продуктов питания, Азаров обсуждал договоренности, которые могут стать краеугольным камнем нашей энергетической независимости.

Ведь Туркменистан занимает 4-е место в мире по запасам газа. Здесь открыто 38 нефтяных, 82 газоконденсатных месторождения, а также 153 газовых месторождения, в том числе 142 месторождения на суше и 11 – на шельфе.

Лишь в супергигантском газонефтяном месторождении «Южный Йолотен-Осман», расположенном в Марыйском велаяте, по оценкам Gaffney, Cline & Associates, начальные запасы природного газа составляют 6 трлн. куб. м, нефти – 300 млн. т

Учитывая тот факт, что и Украине, как потребителю газа, и Туркменистану, как экспортеру «голубого топлива», мягко говоря, надоел газовый диктат Газпрома, результаты визита могут иметь далеко идущие последствия.

Ведь и Украине и Туркменистану нужно решить вопросы энергетической безопасности. Для Украины это диверсификация поставок газа, для Туркменистана – диверсификация рынков экспорта газа. Туркменская экономика полностью зависит от экспорта энергоносителей, который составляет около 70% ВВП и дает около 90% валюты в бюджет страны. И вопрос диверсификации экспорта для Туркменистана - вопрос государственной безопасности.

Россия является крупнейшим покупателем добытого в Туркмении газа, который потом перепродает, в том числе и для Украины по значительно высшим ценам. В экспортном портфеле «Газпрома» туркменский газ занимает около 20 %.

При всем этом Российская Федерация прикладывает титанические усилия для блокирования строительства Транскаспийского газопровода, по которыму газ из Туркменистана в перспективе пойдет в Европу. Ведь, предварительная цена туркменского газа для Украины может составить $ 200 за тысячу кубометров, что вдвое меньше, чем на данный момент страна платит за российский газ.

Поэтому продуктивный визит украинцев в Туркменистан, а, главное, предварительные контракты, которые украинская делегация там заключила, могут и должны стать тем первым шагом, который приведет Украину не только к улучшению торгового баланса, но и даст шанс получить энергетическую независимость. Что в свою очередь просто обязано привести Украину к независимости политической.

Александр Юркевич