Батькивщина и Фронт змин меняют стратегию. Готовятся к поражению?

Оппозиция активно готовит спецоперацию под рабочим названием «День выборов - 2012».

Если судить по наружной рекламе и ее количеству, то у обывателя может сложиться впечатление, что главная интрига предстоящих парламентских выборов в Украине будет заключаться в том, какой из двух принципиально различных вариантов социал-демократии выберет для себя Украина - вариант «королевы журналистской джинсы» Натальи Королевской или вариант «князя тьмы и темников» Виктора Медведчука.

Если судить по печатным и интернет-СМИ, то главная сюжетная линия украинской политической борьбы – удастся ли украинской оппозиции, действующей в суровых условиях подполья, объединиться, ведь «злочинный режим» тщательно следит за тем, чтобы оппозиционеры не собирались больше, чем по двое, и жестоко карает за это. В двенадцатый раз разбитый врагами оппозиционный отряд скрывается в тайге и залечивает раны.

Версия реальности, предлагаемая телевидением, уверяет в том, что на дворе первая половина девятнадцатого века и украинское общество во главе с Тарасом Шевченко борется за право говорить на украинском языке, а о такой роскоши как Декларация прав человека и Конституция Украины еще даже и не мечтает.

Если серьезно, то что-то изменилось в поведении украинской оппозиции. Связанные с Юлией Тимошенко информповоды постепенно заканчиваются. Парад отбытий не успевших прибыть иностранных кандидатов во врачи лидера БЮТ разрушает выстроенный ранее сценарий «Отравление Ющенко-2».

Оппозиция заговорила о фальсификациях выборов, забыв, что они состоятся только через полгода. Это явный фальстарт, поскольку в усиленно продвигаемый тезис оппозиции «если мы не победим, то выборы - не честные» не верит ни Запад, ни избиратели, ни эксперты. Оппозиция имеет все шансы проиграть, так же как и власть. Повторить фокус 2004 года, когда штаб Ющенко заранее заявлял, что не признает любые результаты выборов, кроме своей победы, нынешней оппозиции вряд ли удастся. Снаряд дважды в одну воронку не попадает, да и время нынче другое.

Не смотря на очевидные недостатки этой идеи, оппозиция, по данным моих источников, активно готовит спецоперацию под рабочим названием «День выборов - 2012». Цель – создать видимость массовых фальсификаций в случае неудачного исхода выборов. Для этого они напечатают и раздадут всем своим наблюдателям бланки «О нарушении избирательного законодательства». Чтоб их правильно заполнить – проведут серию тренингов. Все зафиксированные на бланках нарушения будут собираться на одноименном сайте «День выборов-2012». Пока идею разрабатывают технологи «БЮТ/ФЗ». Паралельно идут переговоры как с политическими партнерами - «Удар», «Наша Украина», так и общественными организациями - «Чесно», «Опора». Финансовую поддержку ожидают от донорских организаций США, хотя окончательных решений пока нет.

Сегодня единственный шанс оппозиции собрать «новый майдан» - за деньги России – уж очень не нравится Путину несговорчивый Янукович, который третий год подряд не отдает трубу. К тому же, полковник КГБ Владимир Путин своих в беде не кидает. Это не по-офицерски. А «своим» для него является Юлия Тимошенко, с которой он подписал газовый договор. Вряд ли в Украине найдется человек, который возьмется утверждать, что соглашение Путина-Тимошенко соответствует национальным интересам Украины. Поэтому Арсений Яценюк может рассчитывать на лояльность Кремля. Главное, чтоб об этом не узнали переборчивые избиратели на западной Украине.

Ведь не зря на последнем островке оранжевой идеи – кампании «Честно» Олега Рыбачука красуется баннер Виктора Медведчука «Украинский выбор». Это прямая связь для диалога. Ни для кого не секрет, что у Медведчука более чем хорошие связи в России – родственные. А Арсений Яценюк вырос из среды СДПУ(о). Он в свое время попал в Нацбанк по квоте СДПУ(о).

Но ведь и за разговоры о фальсификациях выборов тоже придется нести ответственность. Для этого сценария нужен либо скандал огромного масштаба, либо кропотливая работа по сбору доказательной базы по всем избирательным участкам. И первый, и второй проекты достаточно ресурсоемкие, и требуют согласия в лагере. Виталий Кличко, Наталья Королевская и Олег Тягныбок имеют основания надеяться пройти в парламент, поэтому играться в эти бирюльки не станут. Батькивщине/Фронту змин придется рассчитывать только на себя и настолько быть уверенными в дружбе, чтобы не бояться поворачиваться друг к другу спиной.

В этой ситуации вызывает искренне удивление то, что вроде бы опытные оппозиционные политики энергично канализировались в русло дискуссий о языке, добровольно поставив себя в один ряд с ненавистными им Вадимом Колесниченко, который их удачно на это спровоцировал. Мавр сделал свое дело - теперь критики его законопроекта – фигуры, равнозначные ему. Втянуть в дискуссию первое лицо государства оппозиции пока не удается. А вот студенты Одесской юракадемии, возглавляемой соавтором скандального законопроекта Сергеем Киваловым, наверняка неплохо потренировались «на кошках», выписывая этот законопроект. Все в очередной раз продемонстрировали, что не читали ни украинскую Конституцию, гарантирующую один государственный язык – украинский, ни тем более сам законопроект Кивалова-Колесниченко, не только не предполагающий внесения изменений в Основной Закон, но и по многим пунктам противоречащий ей. Похоже, у всех есть дела поважнее реальности.

Наверняка главным месседжем ПР на ближайших выборах будет предложение избирателю сравнить две власти – оранжевую и бело-голубую. Сравнить, конечно же, по правильно заданным критериям, по которым противник окажется не силен. И главным критерием будут результаты пребывания во власти и ответственность за них. Даже если бы украинское общество любило анализировать и накапливать опыт, все равно предъявить в качестве результатов выполнения предвыборных обещаний оппозиции нечего. А дальше Партия регионов вполне может предложить обществу дискуссию «Кто вместо Януковича?» - и на этот вопрос есть только один ответ, но она, вероятно, пропустит эти парламентские выборы по уважительной причине.

У одной из главных заинтересованных в смене власти в Украине фигур – Владимира Путина – намечаются расстройства посильней того, что из-за разницы в росте он выглядит карликом на официальных встречах с нелюбимым им украинским Президентом.

Российская позиция по Сирии возмущает весь мир, правда, пока кроме как под копирку написанных осуждений из уст журналистов уважаемых мировых изданий, никто не упрекает Россию на межгосударственном уровне. После демарша Путина по отношению к саммиту G8, в пику ему большую восьмерку начали называть не иначе как G7+1. Мол, сегодня «плюс один», а завтра – посмотрим. Значит, если во время молчаливой путинской поддержки Асада в Сирии будет литься кровь – ситуация может накалиться, а это в свою очередь поставит под угрозу рынки сбыта российского экспорта. К тому же, темпы роста российской экономики оказались ниже обещанных Путиным во время его так называемой предвыборной борьбы. При недостаточно высоких для России мировых ценах на нефть, ситуацию уже сегодня можно охарактеризовать «что-то пошло не так». Сегодня Путин с Медведевым пока удачно продолжают дурачить Запад игрой в хорошего и плохого автократов, но уже через год, если избирателям не будут предъявлены какие-то результаты, – под угрозу импичмента попадет сам Путин и вся его новая молодая либеральная команда.

У Владимира Путина сейчас одна цель, и она финансовая. Точнее, сильное беспокойство о том, что нефтегазовой прибыли вскоре может и не быть. В другом случае рисковать отношениями со всем миром российский президент бы не стал. Но и тратить деньги на смену власти в соседней стране он не будет как минимум до лучших времен. Нет ручек, как говорится, нет варенья. Возможно, именно из-за подвисшего вопроса финансирования, оппозиция и начала рассматривать вариант срыва выборов. Косвенным свидетельством приостановки финансовых потоков может стать уменьшение количества рекламы «лидера борьбы за демократию» в Украине Виктора Медведчука с окончанием очередного месячного срока аренды рекламносителей. На радость его социал-демократической дублерше.

Похоже, не в себе находится не только Украина. Корпорация BBC, спровоцировавшая нечто, похожее на скандал с украинским Национальным олимпийским комитетом, на днях попалась на том, что проиллюстрировала события в Сирии страшным фото девятилетней давности из Ирака, на котором мальчик перепрыгивает через мешки с детскими скелетами. Мы не узнаем, была ли это журналистская небрежность или пазл из сценария модерации реальности. Как говорится, в действительности все совсем не так, как на самом деле.

Складывается впечатление, что политики воспринимают жизнь государства как компьютерную игру с дорогой 3D-графикой, в которой у народа – девять жизней, поэтому сейчас можно поиграть в тестовом режиме, потом легко сохраниться и выти из игры.

Елена Дьяченко