Основатель Facebook выбыл из списка 40 богатейших людей в мире

Основатель и совладелец Facebook Марк Цукерберг выбыл из списка 40 богатейших людей в мире после того, как стоимость акций крупнейшей в мире социальной сети опустилась ниже 29 долларов за штуку.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg, еще 25 мая состояние М.Цукерберга оценивалось в 16,2 млрд долларов, но уже накануне оно сократилось до 14,7 млрд. На закрытии торгов во вторник акции Facebook упали на 9,6% и торговались у отметки 28,84 долл. Таким образом, с момента проведения IPO капитализация Facebook сократилась на 24% и составила 79,1 млрд долл.

Facebook провела IPO 18 мая. За неделю до этого объем размещаемых акций был увеличен на четверть, цена за одну акцию составила 38 долларов. В день размещения ценные бумаги соцсети торговались в диапазоне от 38 до 43 долларов, не падая ниже стоимости первичного размещения. В понедельник, во второй день торгов, акции соцсети рухнули на 11% и составили 34,03 доллара за штуку.