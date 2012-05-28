Жигули не пропустили иномарку: один человек погиб, четверо - в больнице
15:55, 28 мая 2012Разное
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При столкновении водитель ВАЗа погиб, а иномарку отбросило тротуар и перевернуло на крышу.
|Водитель ВАЗа находился за рулем в нетрезвом состоянии
Как уточнила начальник пресс-службы Лилия Черная, «авария произошла вечером 27 мая из-за того, что водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по второстепенной дороге на большой скорости, не уступил дорогу на перекрестке Toyota Camry. При столкновении водитель ВАЗа погиб, а иномарку отбросило тротуар и перевернуло на крышу: четверо человек, включая 3-летнюю девочку, получили тяжелые травмы и госпитализированы». Врачи диагностировали у ребенка перелом основания черепа, политравму и кому 2-й степени.
Погибший водитель ВАЗа, как показала экспертиза, находился за рулем в нетрезвом состоянии.
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