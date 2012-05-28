Жигули не пропустили иномарку: один человек погиб, четверо - в больнице

В Одессе в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Toyota Camry один человек погиб, четверо госпитализированы, сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Одесской области.

Как уточнила начальник пресс-службы Лилия Черная, «авария произошла вечером 27 мая из-за того, что водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по второстепенной дороге на большой скорости, не уступил дорогу на перекрестке Toyota Camry. При столкновении водитель ВАЗа погиб, а иномарку отбросило тротуар и перевернуло на крышу: четверо человек, включая 3-летнюю девочку, получили тяжелые травмы и госпитализированы». Врачи диагностировали у ребенка перелом основания черепа, политравму и кому 2-й степени.

Погибший водитель ВАЗа, как показала экспертиза, находился за рулем в нетрезвом состоянии.