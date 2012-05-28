Зрителей попросили не проявлять агрессии к "НКВД"

Как передает корреспондент УНИАН, на территории парка культуры и отдыха имени Т.Шевченко участники общества поиска «Память» (г.Львов) и Клуба военно-исторической реконструкции боя (г.Киев) воспроизвели бои, которые велись между бойцами УПА и солдатами НКВД в 1946 году на территории Западной Украины.

События разворачивались на хуторе близ леса. Бойцы УПА после боя, в селе в одном из домов оставляют раненого товарища, которого должны ночью забрать. Здесь вслед идут отряды НКВД и ищут повстанцев. Не найдя их, решают сжечь дом. Боец УПА решает показаться, чтобы не пострадали хозяева, у которых маленькие дети. Однако он не сдался живым, а начал стрелять, и его пулеметной очередью убивают. Здесь же расстреливают и хозяина дома.

Вторым эпизодом было воссоздание того, как бойцы УПА, отступая, были окружены солдатами НКВД, вели неравный бой и погибли. Солдаты сожгли дом, стреляя из пушки. Затем бойцы УПА выбили солдат из села и похоронили своих побратимов, погибших в борьбе за независимость своей земли.

Организаторы боя напомнили, что борьба между УПА и НКВД на территории Западной Украины продолжалась до 1950-х годов. Зрители были предупреждены, чтобы не проявляли агрессии к ребятам, которые были в форме НКВД, поскольку они лишь играют такую роль.

После завершения боя ветераны УПА выполнили «сальву» (чествование всех погибших воинов УПА) и прозвучал салют на их честь.