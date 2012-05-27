Товарный состав врезался в хвост пассажирского поезда
14:11, 27 мая 2012Разное
2974 0
На юго-западе Польши сегодня столкнулись два поезда, пассажирский и грузовой составы.
Как сообщает радио «Свобода», пострадали два человека, они госпитализированы.
Власти отмечают, что пассажирский поезд был практически пустым.
Авария произошла на станции Остров-Велькопольский. По неизвестным пока причинам товарный состав врезался в хвост пассажирского поезда, следовавшего во Вроцлав.
В марте в Польше жертвами железнодорожной катастрофы, произошедшей примерно в 200 км к югу от Варшавы, стали 16 человек, около 60 получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter