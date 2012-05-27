Как сообщает радио «Свобода», пострадали два человека, они госпитализированы.

Власти отмечают, что пассажирский поезд был практически пустым.

Авария произошла на станции Остров-Велькопольский. По неизвестным пока причинам товарный состав врезался в хвост пассажирского поезда, следовавшего во Вроцлав.

В марте в Польше жертвами железнодорожной катастрофы, произошедшей примерно в 200 км к югу от Варшавы, стали 16 человек, около 60 получили ранения.