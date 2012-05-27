"Славута" вытолкнула микроавтобус под удар встречному КамАЗу

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова, авария произошла вчера в 16.35 на автодороге Харьков - Симферополь.

«В аварию попал микроавтобус «Мерседес», в котором с соревнований по футболу, проводившихся в Васильевском районе Запорожской области, возвращались в Мелитополь сотрудники Мелитопольской налоговой инспекции и милиции. По предварительным данным, микроавтобус, в котором находилось 15 человек, подтолкнула «Славута». От удара «Мерседес» вылетел на встречную полосу и совершил фактически лобовое столкновение с КамАЗом», - рассказала М.Пискунова.

По ее словам, в результате ДТП два человека скончались на месте происшествия, еще двое - в больнице. «Среди погибших - два сотрудника Мелитопольской налоговой инспекции, мальчик 2004 года рождения - сын одного из правоохранителей, и водитель микроавтобуса, нанятого в автотранспортном предприятии для перевозки. Еще 9 человек с травмами различной степени тяжести находятся в больницах Армянска и Мелитополя», - сказала М.Пискунова.

Водители КамАЗа и «Славуты» получили незначительные повреждения, от госпитализации отказались.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких людей).

Ход следствия - на контроле прокуратуры Запорожской области.