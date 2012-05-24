Министр обороны закатал рукава

Как передает корреспондент УНИАН, перед выступлением Д.Саламатин, заходя на трибуну парламента, не смог открыть дверцу, через которую туда проходят, и просто перескочил ее.

Во время выступления министр в основном остановился на том, что в 2005-2007 годах было уменьшено строительство жилья для военнослужащих, было сокращено 85 тыс военнослужащих, а также сократилось количество вылетов военнослужащими.

Между ним и каким-то депутатом в сессионном зале возникла дискуссия по поводу нынешней деятельности Д.Саламатина, прозвучала просьба, чтобы он рассказал, что сам сделал и будет делать в будущем на посту министра обороны Украины.

Д.Саламатин, заканчивая выступление, сказал: «Засучив рукава, я иду работать». И при этом закатал рукава пиджака.