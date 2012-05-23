Журналисты пострадали на торжественном открытии вокзала в Донецке

Об этом заявил пресс-секретарь Донецкой железной дороги Владимир Селиванов.

По данным СМИ, около 10 донецких журналистов, употреблявших продукты на кофе-брейке, были вынуждены обратиться за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления.

"Я знаю об этой ситуации, сейчас дана команда СЭС Донецкой железной дороги разобраться в этом вопросе, разобраться с буфетом, который организовывал данный фуршет, проверить поставщиков, а также напитки", - цитирует Украинская правда.

"Проверить максимально то меню, которое было в понедельник. В случае, если будут выявлены нарушения или отклонения от норм наши люди будут строго наказаны. Мы сами заинтересованы провести серьезное расследование. Я имел разговор с начальником пассажирской службы, и он пообещал жестко разобраться в этом вопросе", - отметил Селиванов.

Он извинился перед журналистами за возникшую ситуацию.

"Я сейчас не могу сказать, что данный инцидент доказан, но в любом случая я приношу извинения за данную ситуацию", - пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, 21 мая в Донецке вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников открыл обновленный к Евро-2012 железнодорожный вокзал.