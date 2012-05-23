Инициативная группа "Первого декабря" возникла в ответ на обращение украинских церквей как реакция на болезнетворные процессы в обществе, где нет порядка, любви и солидарности.

Граждане нашей страны уже убедились, что на корыстном материализме и эгоизме ничего нельзя построить. Пока не вернемся к ценностям духовным, традиционным, которые веками объединяли народ, до тех пор порядка в Украине не будет.

Вспомним, что после Чернобыльской катастрофы, которой завершилась «мудрая политика» коммунистической партии, Украина живет в благословенном покое. Нас обходят стихийные бедствия, голод, мор... Народ уже не страшится очередного съезда КПСС, который может объявить о появлении «нового человека» или постановить о слиянии рек в один водоем, о слиянии всех языков в единый общепонятный или еще что-то страшное, что обернется катастрофой.

К сожалению, «мудрость Кремля» сидит во многих головах, которые тянутся к власти. Поэтому мы коррумпированное общество, где нет закона, но господствуют законы пользы, продажности и насилия.

Те продажные головы активизируются. Особенно перед выборами, чтобы разделить и поссорить общество и заморочить избирателя, сыграв на его пристрастиях к вещам для него второстепенным, например, памятников, символов, языка, конфессий и т.д.

Скажем, недавно во время чествования памяти о геноциде крымско-татарского народа нечистая сила в образе депутата Симоненко выскакивает на трибуну Верховной Рады и оправдывает сталинские преступления и депортацию «малых народов». Печально известные киваловы и колесниченки готовят бесстыдный законопроект для углубления раскола в обществе по языковому признаку.

Нас не удивит уже никакое бесстыдство, которое выпячивается на билбордах.

А в воздухе времени висит необходимость очищения и оздоровления!

Пройдет лет 10, и все противные имена «политиков» забудут. А молодые силы, которые придут нам на смену, спросят нас: «Что вы сделали для того, чтобы очистить дорогу молодым? Вы не смогли провести люстрации, чтобы сбросить на обочину политических и моральных банкротов... Но как вы могли терпеть выступления с парламентской трибуны бездарных и бессовестных популистов, которые унижали и презирали наш народ в глазах всего мира! "

Общество, конечно, не может реагировать стотысячными митингами против табачников, симоненок и киваловых, но обязанность каждого ответственного гражданина - все безобразия называть своим именем и вслух. И обязанность граждан Украины - защищать честь и достоинство, язык и культуру своего края. Защищать духовную атмосферу надо так же настойчиво и постоянно, как и защищать окружающую среду.

Защищать человека!

Евгений Сверстюк, участник инициативной группы "Первого декабря"