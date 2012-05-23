Маршрутка без тормозов повредила девять автомобилей: водитель в реанимации

11:23, 23 мая 2012
Разное
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В городе Сторожинец Черновицкой области рейсовый автобус ПАЗ, у которого отказали тормоза, повредил 9 автомобилей.  

Увага ДТП

Об этом сообщает ZIK.

Маршрутка ехала из Черновцов до села Шепот Выжницкого района.

По предварительным данным, у нее отказали тормоза - водитель специально пытался биться автобусом в автомобили, чтобы уменьшить скорость движения, потому что впереди была местная школа.

От столкновений с маршруткой повреждения получили 9 встречных автомобилей. Жертв и серьезно травмированных нет.

 А водителя маршрутки госпитализировали в реанимацию райбольницы с сердечным приступом.

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