Маршрутка без тормозов повредила девять автомобилей: водитель в реанимации
11:23, 23 мая 2012Разное
2558 0
В городе Сторожинец Черновицкой области рейсовый автобус ПАЗ, у которого отказали тормоза, повредил 9 автомобилей.
|ГАИ выясняет обстоятельства ДТП
Об этом сообщает ZIK.
Маршрутка ехала из Черновцов до села Шепот Выжницкого района.
По предварительным данным, у нее отказали тормоза - водитель специально пытался биться автобусом в автомобили, чтобы уменьшить скорость движения, потому что впереди была местная школа.
От столкновений с маршруткой повреждения получили 9 встречных автомобилей. Жертв и серьезно травмированных нет.
А водителя маршрутки госпитализировали в реанимацию райбольницы с сердечным приступом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter