Маршрутка без тормозов повредила девять автомобилей: водитель в реанимации

Об этом сообщает ZIK.

Маршрутка ехала из Черновцов до села Шепот Выжницкого района.

По предварительным данным, у нее отказали тормоза - водитель специально пытался биться автобусом в автомобили, чтобы уменьшить скорость движения, потому что впереди была местная школа.

От столкновений с маршруткой повреждения получили 9 встречных автомобилей. Жертв и серьезно травмированных нет.

А водителя маршрутки госпитализировали в реанимацию райбольницы с сердечным приступом.