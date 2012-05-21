У киевских водителей на День города будет куча головной боли

Об этом, как сообщает "Украинская правда. Киев", говорится в соответствующем распоряжении КГГА.

26 мая на время проведения Всеукраинского парада велосипедистов с 08.00 и до окончания мероприятий предусмотрена временная приостановка движения всех видов транспорта на следующих маршрутах: Михайловская площадь – ул. Владимирская – ул. Л. Толстого – ул. Красноармейская – ул. П. Скоропадского – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – ул. Панькивская – ул. Жилянская, 31.

Во время Международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе с 12.00 и до окончания мероприятия (ориентировочно до 14.00) перекроют движение по маршруту: ул. Красноармейская, 19 – ул. П. Скоропадского – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского – ул. Красноармейская, 19.

Также во время гала-концерта звезд классической музыки и проекционного 3-D-шоу "Новое лицо древней столицы" с 19.30 невозможно будет проехать по Софиевской площади.

Коммунальному предприятию "Киевпастранс" поручено организовать движение автобусов маршрута №24 до Европейской площади (с 9.00 до 23.00).

27 мая во время пробега "Под каштанами" будет временно приостановлено движение всех видов транспорта с 08.00 до 14.00 по маршруту: Михайловская площадь – ул. Владимирская – ул. Л. Толстого – пл. Льва Толстого, разворот для движения в обратном направлении.

Планируется временная приостановка движения всех видов транспорта на время проведения Международных соревнований по велосипедному спорту на шоссе с 10.00 и до окончания мероприятий по маршруту: ул. Кировоградская – просп. Краснозвездный – ул. А. Головко – ул. Соломянскяа – ул. Протасов Яр – ул. Г. Гринченко.

Также приостановка движения авто запланирована во время проведения чемпионата города по роликовому спорту с 09.00 и до окончания мероприятия по маршруту: просп. Героев Сталинграда, 7 – просп. Героев Сталинграда 19 и в обратном направлении.

Во время проведения на Оболонской набережной концерта с 19.00 до 23.00 в случае необходимости будет также временно приостановлено движение всех видов транспорта на ул. Приречной.

Коммунальной службе перевозок на период проведения мероприятий поручено внести соответствующие изменения в работу автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси.

Украинская правда. Киев