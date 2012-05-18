Двое студентов сняли флаг со здания Высшего суда

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в г. Киеве, около 1.00 у здания суда (ул. Пилипа Орлика, 4) двое студентов одного из столичных вузов (18 лет и 22 года) пили пиво и решили снять флаг. Один из юношей обломил флагшток и снял флаг.

Сотрудники Управления госохраны позвонили в милицию, после чего молодых людей задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что студенты даже не знали, с какого здания они сняли флаг. Они были доставлены в милицию, опрошены и отпущены.

Проводится доследственная проверка, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В милиции подчеркнули, что флаг на здание спецсуда будет возвращен.