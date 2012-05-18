На Волыни нашли "пражские гроши"

Как сообщили УНИАН в ГП "Волинські старожитності", раскопки проводили на высоком берегу реки Черногузки в селе Полонка Луцкого района. Там находится многослойное поселение - от времен бронзы до средневековья.

Как рассказал директор ГП Алексей Златогорский, Полонка - уникальный памятник археологии. Здесь представлены культуры финального палеолита, эпохи бронзы, раннего железа, римского времени, древнерусского периода и средневековья.

В восточной части раскопки сотрудники ГП "Волинські старожитності" Михаил Вашета и Василий Баран, которые проводили исследование, нашли 29 серебряных кружков. Научные работники идентифицировали находку - это так называемые пражские деньги, отчеканенные в конце XIV - в начале XV века во времена чешских королей Вацлава IV и Карла. Три монеты пока окончательно не идентифицированы.

«Такое вижу впервые за десять лет, с тех пор, как я в археологии. Пражские деньги - это "доллар" XIV-XV веков. Украинское слово "гроші" происходит как раз от пражских грошей. Они были распространены, археологи находят одну-две монеты, но чтобы сразу целый клад - это фантастика! Почему говорим, что именно клад, а не потерянные монеты, скажем? Потому что их нашли в жилище. Значит владельцу этих монет нужно было их прятать», - говорит А.Златогорский.

«Эталонный «пражак» весил 3,96 грамма, когда их начали чеканить, - рассказал Михаил Вашета. - Они служили платежным средством в XIV-XVII веках, потому что имели высокое содержание серебра. За один пражский грош в те времена можно было купить корову. Мы нашли лишь остатки клада, потому что его разграбили "черные археологи".

Как отмечают археологи, полонковское сокровище займет достойное место в Волынском краеведческом музее.